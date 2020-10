Nieuwe coronamaatregelen in België • Chinese economie blijft verder groeien

Voedselbank Nederland ziet al enige weken het aanbod van voedsel teruglopen. Daarmee komen steeds meer voedselbanken met tekorten te zitten en krijgen klanten minder uitgebreide pakketten mee.

Volgens Voedselbank Nederland zijn de tekorten per locatie verschillend, maar gaat het vaak wel om beperkt houdbare producten als kaas, vleeswaren en groenten. "We zien de laatste tijd veel minder eten bij ons binnenkomen" zegt Pien de Ruig van Voedselbank Nederland. "We zien dat supermarkten veel bewuster bezig zijn met voedselverspilling, wat natuurlijk een goede zaak is, maar daardoor komt het eten niet meer naar ons toe".

Ook lokale leveranciers en restaurants die doorgaans voedsel schenken, vallen steeds vaker weg. "Iedereen is toch bezig zijn hoofd boven water te houden in deze tijden van crisis. Op dit moment zitten er enkele voedselbanken echt met lege schappen, dat is een signaal dat we serieus moeten nemen", zegt De Ruig.

