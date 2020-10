435 coronaboetes afgelopen weekend • Softdrugs ook buiten te beboeten

Het beboeten van softdrugsgebruik en -bezit is buiten toch ook al mogelijk. Dat laat minister Grapperhaus weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarover was afgelopen week verwarring ontstaan. Tijdens de aankondiging van de gedeeltelijke lockdown zei het kabinet dat het gebruik en bezit van softdrugs in de avond en nacht verboden zou worden tussen 20.00 en 07.00 uur, net als alcoholconsumptie. Later zei het ministerie van Justitie dat het beboeten van softdrugsgebruikers buiten niet mogelijk zou zijn vanwege het gedoogbeleid. De Tweede Kamer reageerde ontstemd en nam een motie van de SGP aan om een verbod toch mogelijk te maken.

Nu schrijft Grapperhaus dat het beboeten buiten toch kan. Daarvoor is geen nieuwe regelgeving nodig, zegt hij. Het gedoogbeleid geldt alleen voor de verkoop. Iemand die op straat wiet of hasj rookt, kan dus al aangesproken of beboet worden door de politie.

Blowverbod op straat vanaf 20.00 uur kan toch