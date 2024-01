Meer dan 300 arrestaties bij strijd tegen bendegeweld Ecuador

Het leger en de politie in Ecuador hebben de afgelopen dagen 329 mensen aangehouden bij de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het gaat vooral om leden van bendes als Los Choneros en Los Lobos. Gisteren meldde de politie een aantal van zeventig arrestanten.

Volgens het leger zijn vijf vermoedelijke bendeleden gedood en zijn 41 mensen bevrijd die door bendes werden gegijzeld. De autoriteiten hebben vuurwapens, munitie, explosieven, brandbommen, boten en voertuigen in beslag genomen.

In het Zuid-Amerikaanse land is het al dagen onrustig na de ontsnapping van een leider van de Los Choneros uit de gevangenis. President Noboa riep de noodtoestand uit en bestempelde later 22 bendes als terroristische organisaties. Volgens hem gaat het om zo'n 20.000 criminelen.

Hij gaf het leger en de politie opdracht om de bendes te "neutraliseren". Gisteren zei Noboa dat zijn land in oorlog is met de drugsbendes. Onder meer in de hoofdstad Quito en de grootste stad Guayaquil zijn militairen ingezet. Scholen in Ecuador bleven gisteren gesloten; leerlingen kregen online les. Veel bedrijven hebben er bij hun personeel op aangedrongen om thuis te werken.

Escalatie

Dinsdag hield een groep gewapende mannen journalisten van een televisiestation gegijzeld. Ze drongen de studio binnen tijdens een live-uitzending. Ook werden op meerdere plaatsen in het land bommen tot ontploffing gebracht.

In gevangenissen door heel het land zouden nog meer dan honderd medewerkers door bendeleden in gijzeling worden gehouden. De politie zegt dat er de afgelopen dagen negen agenten zijn gekidnapt, van wie er drie nog niet zijn vrijgelaten.

De strijd tegen gewapende bendes kan tot veel doden en gewonden leiden, sprak een onderminister bij de BBC. "Het zal bloederig worden, maar dit is de verandering die nodig is voor een betere toekomst." Volgens deze Esteban Torres Cobo hebben bendeleiders om bemiddeling gevraagd, maar gaat de regering "met niemand onderhandelen".

Knooppunt cocaïnehandel

Ecuador is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een knooppunt voor de wereldwijde cocaïnehandel. Vanuit de havenstad Guayaquil worden door internationale drugsbendes veel partijen drugs uit Peru en Colombia naar Europa en de VS verscheept.

Afgelopen zomer werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio doodgeschoten. Hij had beloofd een eind te maken aan het geweld en de corruptie. Noboa, de winnaar van de verkiezingen, zegde eveneens toe de georganiseerde misdaad aan te pakken. Hij trad aan in november.

Nieuwsuur reisde afgelopen zomer af naar het Zuid-Amerikaanse land, om te zien hoe een van de veiligste landen veranderde in het epicentrum van de drugshandel: