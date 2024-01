Doden bij rellen en plunderingen in Papoea-Nieuw-Guinea

In Papoea-Nieuw-Guinea zijn bij rellen en plunderingen zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in de twee grootste steden van het land. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in het land.

De onlusten begonnen gisteren in de hoofdstad Port Moresby. Duizenden politieagenten, soldaten, gevangenismedewerkers en ambtenaren legden hun werk neer en gingen de straat op. Ze zijn boos omdat er was gekort op hun loon. De regering ontkent dat er extra belasting wordt geheven en zegt dat het gaat om een administratieve fout die zal worden rechtgezet.

Het protest liep uit op rellen, waarbij mensen winkels binnendrongen en ervandoor gingen met spullen. In de hoofdstad kwamen acht mensen om het leven. Ook in de tweede stad van het land, Lae, was het onrustig. Daarbij kwamen zeven mensen om.

Hoofdstad onder grote druk

Premier Marape liet vanochtend in een persconferentie weten dat de veiligheidssituatie in Port Moresby onder grote druk heeft gestaan. "Politieagenten waren gisteren niet aan het werk in de stad en mensen grepen dat aan om misdaden te plegen. Niet iedereen deed dat, het gebeurde in bepaalde delen van onze stad."

Marape zegt dat de rust inmiddels is wedergekeerd, maar heeft wel de noodtoestand uitgeroepen. Hij heeft de chef van de politie op non-actief gezet, net als hoge functionarissen op het ministerie van Financiën. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de rellen.

De regering heeft 180 extra militairen naar de hoofdstad gestuurd om de situatie onder controle te houden. Veel winkels en bankfaciliteiten zijn vandaag gesloten om schade te repareren.

Meer misdaad

De politie in Papoea-Nieuw-Guinea heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een toename van het aantal misdaden. De spanningen, en de onvrede, in het land zijn toegenomen door de hoge werkloosheid en de stijgende kosten van levensonderhoud.

Marape is van plan het politiekorps fors uit te breiden van 6000 agenten naar 26.000. Hij denkt dat het verbeteren van de veiligheid ervoor zorgt dat er meer buitenlandse investeringen komen in de koper- en goudindustrie in het land.