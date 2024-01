Politie zet Flixbus in België aan de kant uit angst voor aanslag

In België is een touringcar van Flixbus aan de kant gezet nadat een passagier mensen in de bus had horen praten over het plegen van een aanslag. De politie heeft volgens de VRT drie mensen aangehouden.

De bus was volgens de Vlaamse omroep onderweg van het Franse Lille naar Brussel, toen de politie een noodoproep ontving van een verontruste passagier. Een vrouw hoorde medepassagiers praten over "verdachte zaken", laat Justitieminister Paul Van Tigchelt weten. "Ze hoorde drie mannen spreken over het plegen van een aanslag en belde de politie."

Bij Wetteren, in de buurt van Gent, werd de bus stilgezet. Daar werden de drie door de politie uit het voertuig gehaald en meegenomen voor verhoor. De politie stuurde veel agenten en zette de omgeving af. Alle inzittenden zijn gefouilleerd en de politie doorzoekt de bus. Het is niet duidelijk of en wanneer die weer verder mag rijden.

Het is onbekend of de drie ook daadwerkelijk plannen hadden voor het plegen van een aanslag.