Aanpak stalking schiet vijf jaar na moord op Hümeyra nog altijd tekort

De aanpak van stalking door (ex-)partners gaat beter, maar slachtoffers merken daar nog niet veel van. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Sinds de dood van Hümeyra Ergincanli, die in 2018 werd omgebracht door ex-partner en stalker Bekir E., zijn de instanties alerter geworden, maar slachtoffers voelen zich nog steeds niet genoeg gehoord.

De 16-jarige Hümeyra werd vermoord door Bekir E. nadat ze al aangifte had gedaan tegen hem. In 2019 concludeerde de inspectie dat de overheid in haar zaak ernstig tekort is geschoten.

Het meisje had beschermd moeten worden door de verschillende instanties waar ze zich had gemeld. Maar de politie, het Openbaar Ministerie, reclassering en Veilig Thuis werkten langs elkaar heen. Toenmalig minister Ferd Grapperhaus bood namens de overheid zijn excuses aan aan de familie van Hümeyra.

Deze zaak heeft veel impact gehad op de betrokken organisaties, schrijft de inspectie, na het rapport uit 2019 werden er verschillende verbetermaatregelen aangekondigd. Zo is bijvoorbeeld de communicatie en de samenwerking tussen de vier genoemde organisaties verbeterd en zijn er nieuwe beschermingsmaatregelen ontwikkeld.

Maar de uitvoering hapert. Zo heeft een slachtoffer bij de politie of het OM nog steeds vaak geen vast aanspreekpunt. "Voor slachtoffers is het belangrijk dat er één iemand is bij wie je terechtkan met al je vragen en waar je ook informatie van krijgt", zegt hoofdinspecteur Peter Neuteboom. "Dat is juist in het geval van Hümeyra helemaal misgegaan." Neuteboom vindt dat hier vooral voor de politie een belangrijke taak ligt.

Slachtoffers zeggen bovendien dat er niet goed met hen gecommuniceerd wordt - zowel bij het doen van een melding of aangifte, tijdens de zaak als na afloop van de zaak. Daardoor voelen slachtoffers zich niet gesteund en verliezen ze hun vertrouwen in de overheid.

Ook vraagt de inspectie zich af of er bij de organisaties genoeg specialistische kennis van stalking aanwezig is. Als die kennis er is en benut wordt, lukt het de instanties goed om stalking te herkennen. Daarom vindt de inspectie het noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd wordt in dit specialisme.