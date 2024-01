Huizenprijzen stijgen voor derde kwartaal op rij, krapte neemt toe

De huizenprijzen zijn in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw gestegen. De prijzen van bestaande woningen lagen 3,1 procent hoger dan een kwartaal eerder en 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt makelaarsvereniging NVM op basis van de verkoopcijfers van aangesloten makelaars. De NVM heeft een marktaandeel van zo'n 70 procent.

Eind 2022 en begin 2023 daalden de huizenprijzen nog, vooral door de toen hard stijgende hypotheekrente. Maar het is nu alweer het derde kwartaal op rij dat de huizenprijzen stijgen. "De dalende hypotheekrente en stijgende inkomens dragen daar zeker aan bij", zegt Lana Gerssen, voorzitter NVM-vakgroep Wonen. "We zien het beschikbare aanbod woningen weer kleiner worden."

Er stonden eind 2023 zo'n 25.000 huizen te koop, 11 procent minder dan een kwartaal eerder en zelfs 26 procent minder dan een jaar eerder.

Geen recordprijzen

NVM-makelaars verkochten in de laatste drie maanden van 2023 zo'n 36.500 bestaande woningen, 9 procent meer dan een kwartaal eerder en 12 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2022. De gemiddelde woning kostte 434.000 euro. Daarmee hebben de huizenprijzen nog geen nieuwe piek bereikt; in het tweede kwartaal van 2022 kostte de gemiddelde woning het meest, ruim 450.000 euro.

Het komt wel weer wat vaker voor dat kopers overbieden, nu in net iets meer dan de helft van de gevallen (53 procent). In bijna de helft van de gevallen wordt dus nog de vraagprijs of minder betaald. En gemiddeld wordt er net iets meer (1,3 procent) dan de vraagprijs neergelegd.

Meer nieuwbouw verkocht

Nieuwbouwwoningen waren een tijd minder in trek. En historisch gezien zijn de verkoopcijfers nog steeds aan de lage kant, zegt de NVM. Maar voor het derde kwartaal op rij steeg het aantal verkopen wel. Er werden 6100 nieuwbouwhuizen verkocht, 6 procent meer dan een kwartaal eerder. Er staan nog wel veel nieuwbouwhuizen te koop, namelijk bijna 20.000. Dat is het hoogste aantal sinds 2016.

De verkoopprijs van de gemiddelde nieuwbouwwoning was 468.000 euro. Dat is 0,9 procent minder dan een kwartaal eerder en 2,3 procent minder dan een jaar eerder. De prijzen van nieuwbouwwoningen daalden dus.

Duurder maar energiezuiniger

Toch zijn die woningen gemiddeld nog altijd een stuk duurder dan bestaande woningen. Voordeel van nieuwbouwhuizen is wel dat die meestal energiezuiniger zijn en eigenaren daarom maandelijks minder kwijt zijn aan energie.

Wat betreft energiekosten zien NVM-makelaars dat bestaande woningen met een lager energielabel slechter verkoopbaar worden. "Er is minder interesse en de verkoop duurt gemiddeld langer", aldus de NVM. "Ook zijn de verbouwings- en verduurzamingskosten op dit moment erg hoog. Hierdoor wordt de aankoop minder aantrekkelijk."

Sinds 1 januari kunnen kopers voor een huis met een goed energielabel tot wel 50.000 euro meer hypotheek krijgen dan voor een huis met een van de slechtste labels. Daar staat tegenover dat kopers voor huizen met een slecht energielabel extra kunnen lenen, maar dan alleen om het nieuwe huis met dat geld te verduurzamen. Voor de drie slechtste labels (E, F en G) gaat het om 20.000 euro extra.