Afellays hart huilt om Ihattaren: 'Zoveel potentie, nu aanhaken of afhaken'

Studio Voetbal 18 oktober 2020 - NOS

Met Ibrahim Afellay te gast in Studio Voetbal is de brandende vraag of de 53-voudig international al een punt achter zijn loopbaan heeft gezet. Vorig seizoen keerde hij terug bij PSV, maar speelde uiteindelijk slechts drie duels. De nieuwe coach Roger Schmidt had hem niet nodig. "Nee, ik heb er nog geen definitieve punt achter gezet", zegt de 34-jarige Afellay. "Ik heb met clubs gesproken, maar die waren niet interessant genoeg. Nederland is sowieso klaar. Een buitenlands avontuur zou ik nog wel ambiëren. Als er iets moois komt, sta ik daarvoor open."

Afellay staat open voor buitenlands avontuur: 'Anders is het mooi geweest' - NOS

Aan wat voor landen denkt Afellay dan? "Verweggistan", grapt de oud-speler van FC Barcelona, Schalke 04, Olympiakos en Stoke City. Door blessures heeft Afellay niet het maximale uit zijn loopbaan gehaald. "Ondanks dat heb ik 53 interlands gespeeld", zegt hij. "Ik ben dankbaar voor wat mij is gegeven." Als er beelden voorbijkomen van het Oranje waarvoor hij tussen 2007 en 2016 speelde, zegt Afellay. "Dat was nog eens een Nederlands elftal." 'Dit PSV wordt alleen maar beter' Over het huidige PSV, de nieuwe koploper met Mario Götze als opvallende aanwinst, is Afellay enthousiast. "Ze hebben een behoorlijke selectie en gaan het Ajax moeilijk maken." Dat denkt ook Pierre van Hooijdonk: "Dit PSV wordt alleen maar beter, met Zahavi straks voor Mauro Júnior en Teze voor Baumgartl." Afellay maakte vorig jaar van nabij de doorbraak van Mohamed Ihattaren mee. Het 18-jarige talent heeft het nu moeilijk en heeft geen basisplaats. "Er is veel over hem heen gekomen", zegt Afellay. "Daar moet hij mee leren omgaan. Jonge jongens hebben daar soms moeite mee. Hij is wel een talent van de buitencategorie. Hij verdient misschien meer krediet."

Afellay over Ihattaren: 'Het is nu aanhaken of afhaken' - NOS

Zelf heeft hij vorig seizoen louter positieve ervaringen opgedaan met Ihattaren. "Nu ben ik er niet bij", zegt Afellay. "Mijn voetbalhart huilt wel. Het is doodzonde. Als je zoveel potentie hebt; je bent gezegend en gezond. Hij heeft alles als voetballer, heeft een mooi contract. Dat moet een drijfveer zijn om er nog meer uit te halen, nog meer gas te geven." Het advies van Afellay luidt: "Keihard werken. Er is genoeg gezegd en geschreven. Hij moet aan de bak. Het is aanhaken of afhaken." Kijk hieronder naar de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal, Korte Corner en Eredivisieweekend in vogelvlucht. En Theo Janssen adviseert Ajax en Pierre van Hooijdonk stelt het gedrag van Oussama Tannane aan de kaak.