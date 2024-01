Russische raketten treffen hotel in Charkiv, twaalf gewonden

In de Oost-Oekraïense stad Charkiv zijn gisteravond twaalf mensen gewond geraakt bij een Russische raketaanval, meldt de gouverneur van de regio. Twee raketten sloegen in bij een hotel, waar onder meer Turkse journalisten verbleven.

Negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen zou er slecht aan toe zijn. Op het moment van de inslagen waren er zo'n dertig mensen in het hotel, volgens de lokale politiechef allemaal burgers.

Op foto's is te zien dat het hotel in de stad voor een groot deel is verwoest. In de omgeving brandden door de explosies auto's uit en raakten verschillende huizen en bedrijven beschadigd.

Geen luchtalarm

"Een van de raketten kwam neer naast het hotel, vlak bij een hek. De andere raakte een bijgebouw", zei de lokale politiechef. "Er hebben nooit militairen in dit hotel overnacht en dat is bij vrijwel iedereen in Charkiv bekend."

Een van de hotelgasten vertelde dat het luchtalarm niet was afgegaan. "Ik was in de badkamer en dat heeft mij gered. Ik viel, stootte mijn hoofd en toen lag ik ineens op de grond. Bij de tweede ontploffing werden alle deuren eruit geblazen en had ik geluk dat ik op de grond lag."