Stapt de traditionele belegger in bitcoin? Vijf vragen over de bitcoin-ETF

De Amerikaanse financiële waakhond (SEC) geeft vermogensbeheerders toestemming om handel in bitcoin aan te bieden. Daardoor kunnen Amerikaanse beleggers nu bitcoin aanschaffen via grote partijen als Blackrock, VanEck, Grayscale, Ark en Fidelity. Al maanden wachtte de cryptowereld op deze goedkeuring. Vijf vragen aan beleggingsexperts Corné van Zeijl van Cardano en Dennis Post van EY over wat het betekent.

1. Wat is een bitcoin-ETF? Bij een exchange-traded fund (ETF) koopt een belegger een aandeel in een complete beursindex, bijvoorbeeld voor de AEX. Ook zijn er ETF's voor bijvoorbeeld grondstoffen, valuta en goud. Een zogeheten spot-ETF volgt de actuele koerswaarde. Eenmaal aangeschaft laat je het doorgaans langere tijd rusten. De vermogensbeheerder zoekt niet steeds naar het optimale rendement door te handelen met jouw geld. Nu kan er dus ook een spot-ETF voor bitcoin worden gekocht. Dennis Post (EY): "Nu kunnen particuliere en institutionele beleggers ook naar andere partijen die gereguleerd zijn om bitcoin te kopen." Overigens bestaan er in Europa al soortgelijke producten.

2. Waarom willen de vermogensbeheerders dit aanbieden? Vermogensbeheerders proberen traditionele beleggers die ook bitcoin willen hebben aan zich te binden, denkt Post: "Ik denk dat zij ook gewoon willen meegaan met de markt. Wat critici ook zeggen, de markt rondom crypto zal alleen maar groeien de komende tijd." bitcoin koop je nu via een cryptobeurs en bewaar je in een digitale portemonnee, een wallet. Van Zeijl denkt dat met name een groep oudere beleggers interesse zal hebben, die het kopen en bewaren niet zelf willen doen: "Het gaat om mensen die niet met crypto bezig is, maar wél een graantje wil meepikken via een vertrouwd beleggingsfonds.

3. Waarom kan dit nu pas? Tot nu toe beschouwde de waakhond bitcoin niet als een een serieus financieel product. De SEC-voorzitter Gary Gensler omschreef de crypto-handel onlangs nog als een 'wild westen'. Ook nu loopt hij nog niet over van enthousiasme: "Beleggers moeten voorzichtig blijven met betrekking tot de talloze risico's die verbonden zijn aan bitcoin en producten waarvan de waarde verbonden is aan crypto".

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Dat de SEC de bitcoin-ETF nu wel goedkeurt, is opvallend, zegt Post: "Sinds de komst van Gary Gensler bij de SEC is crypto in de Verenigde Staten eigenlijk steeds strenger aangepakt." Volgens Van Zeijl betekent de scepsis niet dat de SEC onwelwillend is: "Uiteindelijk is de SEC er niet om verdienmodellen kapot te maken van financiële instellingen, maar om controle uit te oefenen."

4. Wat doet dit met de bitcoin-handel? De goedkeuring vergroot het vertrouwen in bitcoin, verwachten de analisten. Van Zeijl denkt dat er nu grote hoeveelheden geld alsnog in bitcoin terecht kunnen komen: "Het zal zeker zorgen voor een toename van de vraag en dat zal ook de prijs van bitcoin omhoog duwen." Wel moeten we rekening houden met sterke speculatie, zegt Dennis Post: "Binnen de crypto-wereld is sprake van FOMO, Fear of Missing Out. Niemand wil de boot missen als de koers ineens naar 100 duizend dollar schiet. Wat mij betreft is dit absoluut niet zeker." Een serieuze concurrent voor populaire bezittingen zoals goud, dollars, euro's of aandelen van multinationals zal crypto niet op eens worden. "Er zal best een groep bij komen die dit er bij gaat doen, maar substitutie voor bijvoorbeeld goud of aandelen zal klein zijn", zegt Van Zeijl.