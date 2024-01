Republikein Christie trekt zich terug uit verkiezingsrace, net voor eerste grote test

De Amerikaanse oud-gouverneur Chris Christie heeft zich teruggetrokken uit de strijd om namens de Republikeinen presidentskandidaat te worden. Christie zei tegen zijn aanhangers op een bijeenkomst in New Hampshire dat hij geen mogelijkheid meer ziet om te winnen.

"Je voert campagne om te winnen", sprak hij. "Maar het is vanavond duidelijk dat er voor mij geen route meer is die naar de Republikeinse nominatie leidt." Door de terugtrekking zijn er naast oud-president Donald Trump nog twee kandidaten over die bij de Republikeinen als kanshebber worden gezien: oud-gouverneur van Florida Ron DeSantis en voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley.

Christie (61) presenteerde zich deze campagne als de meest uitgesproken criticus van Trump. Daar wil hij ondanks zijn terugtrekking aan vasthouden, bleek in New Hampshire. "Ik ga ervoor zorgen dat ik Donald Trump op geen enkele manier in staat stel ooit nog eens president van de Verenigde Staten te worden. Dat is belangrijker dan mijn persoonlijke ambitie."

Van vriend naar vijand

Hoewel Christie zich nu afkeert van Trump, was hij in 2016 de eerste grote Republikeinse naam die zich juist achter de uiteindelijke winnaar van de verkiezingen schaarde. Maar in 2020 brak Christie met Trump, met wie hij al twintig jaar bevriend was. Hij vindt het niet correct dat Trump valselijk beweerde dat er was gefraudeerd bij de verkiezingen. Ook vindt Christie dat Trump verantwoordelijk is voor de bestorming van het Capitool in januari 2021.

Dat Christie zich juist nu terugtrekt uit de race, mag een verrassing worden genoemd. Dinsdag hield hij nog vol dat hij zou doorgaan. Hij had zijn zinnen gezet op een goede uitslag bij de voorverkiezing in New Hampshire, die over een kleine twee weken plaatsvindt. Daar haalde hij in een peiling deze week voor het eerst dubbele cijfers.

Maar ondertussen deed de anti-Trumpvleugel van de Republikeinse Partij een steeds sterker beroep op de voormalig gouverneur van New Jersey om ermee te stoppen, in de hoop dat zijn stemmen naar Haley gaan. De oud-VN-ambassadeur is bezig met een opmars in de peilingen in New Hampshire en kruipt richting Trump.