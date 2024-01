Zware loting Van de Zandschulp op Australian Open: tegen Sinner in eerste ronde

Eerder vandaag werd Rus is in de kwartfinales van het tennistoernooi van Hobart uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens. De 33-jarige Nederlandse verloor in twee sets van de als eerste geplaatste Mertens: 5-7, 0-6.

Rus verliest in Hobart

Arantxa Rus begint haar Australian Open tegen Anhelina Kalinina. De Oekraïense is de nummer 24 van de plaatsingslijst.

Tallon Griekspoor speelt in de eerste ronde tegen de Rus Roman Safioellin. Daarmee heeft de Nederlandse nummer 28 van de wereld een stuk beter geloot, al is de taaie Safioellin (ATP-36) het jaar goed begonnen. Hij won al van de sterke Amerikaan Ben Shelton.

Botic van de Zandschulp heeft het niet getroffen bij de loting voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat zondag van start gaat. In de eerste ronde treft hij Jannik Sinner, de ijzersterke nummer vier van de wereld die geldt als een van de topfavorieten voor de eindzege.

Het toernooi in Tasmanië geldt voor de tennissters als voorbereiding op de Australian Open.

Rus, de huidige nummer 50 van de wereld, tankte de afgelopen dagen zelfvertrouwen door haar eerste twee partijen in Hobart te winnen. Afgelopen maandag versloeg ze de Tsjechische Linda Fruhvirtova (WTA-85), gisteren was ze in twee sets te sterk voor de hoger geplaatste Varvara Gracheva (WTA-39) uit Frankrijk.

Maatje te groot

Mertens, die het toernooi van Hobart in 2017 en 2018 won, was echter een maatje te groot voor Rus. De Belgische brak haar direct in de eerste game van de partij.

Rus werkte even later een setpunt weg en knokte zich terug tot 5-5, maar moest de set daarna toch aan Mertens laten. Hoewel Rus in de tweede set ook kansen op de service van Mertens kreeg, stoomde de Belgische door. Met een game op love besliste ze de wedstrijd.