Rus niet opgewassen tegen Mertens in Hobart, kan zich nu richten op Australian Open

Arantxa Rus is in de kwartfinales van het tennistoernooi van Hobart uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens. De 33-jarige Nederlandse verloor in twee sets van de als eerste geplaatste Mertens: 7-5, 6-0.

Het toernooi in Australië geldt voor de tennissters als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint zondag in Melbourne.

Rus, de huidige nummer 50 van de wereld, tankte de afgelopen dagen zelfvertrouwen door haar eerste twee partijen in Hobart te winnen. Afgelopen maandag versloeg ze de Tsjechische Linda Fruhvirtova (WTA-85), gisteren was ze in twee sets te sterk voor de hoger geplaatste Varvara Gracheva (WTA-39) uit Frankrijk.

Tegen Mertens, die het toernooi van Hobart in 2017 en 2018 won, was Rus echter niet opgewassen. In de eerste set bood ze haar Belgische tegenstander nog wel flink partij nadat ze meteen haar eerste servicebeurt had weggegeven, maar in de tweede set kwam de Nederlandse er niet meer aan te pas.