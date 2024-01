'Reputatie Israël staat op het spel bij genocideaanklacht in Den Haag'

In het Vredespaleis in Den Haag begint de zaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen over de oorlog in Gaza. De rechters van het Internationaal Gerechtshof moeten bepalen of in Gaza sprake is van genocide. Vandaag wordt de aanklacht behandeld, morgen zal Israël zich verdedigen.

"Israël voert genocidale handelingen uit tegen de Palestijnen van Gaza", betoogt de aanklacht. "Zij worden vermoord, lichamelijk en geestelijk geschaad en moedwillig blootgesteld aan omstandigheden die tot doel hebben hen als groep fysiek te vernietigen." Zuid-Afrika erkent dat Hamas op 7 oktober een gruwelijke aanslag pleegde op Israël, "maar geen enkele aanval, hoe ernstig ook, is een rechtvaardiging om het Genocideverdrag te schenden".

Volgens Zuid-Afrika is de oorlog tegen Hamas uitgelopen op een strijd tegen de hele bevolking van de Gazastrook. In de aanklacht van 84 pagina's somt het land een reeks gruwelijkheden op. Zo heeft het berekend dat er gemiddeld elke zes minuten een Palestijn wordt gedood en haalt het land VN-cijfers aan die stellen dat 85 procent van de bevolking op de vlucht is, 1,9 miljoen mensen.

Moeilijk te bewijzen

Toch zal alle verwoesting op zich niet voldoende zijn om Israël voor volkerenmoord te veroordelen, denkt Larissa van den Herik van de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in genocidewetgeving. "Dat is een claim die heel moeilijk te bewijzen is, omdat je moet aantonen dat Israël optreedt met het specifieke doel om de Palestijnen uit te roeien."

Zuid-Afrika beschuldigt Israël daarom ook van oproepen tot genocide, wat makkelijker te bewijzen is. Daarvoor zijn in de aanklacht citaten opgenomen van Israëlische politici en opiniemakers die Zuid-Afrika interpreteert als een aanzet tot het uitroeien van een complete bevolkingsgroep. Van den Herik noemt die passages "best sterk bewijs".

Zo wordt een verwijzing aangehaald van premier Netanyahu over het lot van de Amalekieten, die in de Bijbel door het volk Israël werden uitgeroeid. In citaten van anderen wordt gesproken over het wegvagen, zuiveren of uitwissen van Gaza. Ook wordt de vijand meerdere keren als beesten afgeschilderd.

"Daar heeft Israël zichzelf eigenlijk geen dienst mee bewezen, die uitdrukkelijke en herhaaldelijke uitingen door verschillende mensen", zegt Van den Herik over de oorlogsretoriek. "Die uitspraken staan zwart op wit en daarvan zegt Zuid-Afrika: dat zijn genocidale uitspraken."

'Gedeelde lotservaring'

Zuid-Afrika kan een procedure beginnen bij het VN-hof omdat het land net als Israël het Genocideverdrag van 1948 heeft ondertekend. De regering in Pretoria neemt het al langer op voor de Palestijnen en vergeleek hun situatie zelfs met het apartheidsregime uit het eigen verleden, een aantijging die Israël verwerpt.