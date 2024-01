Wekdienst 11/1: Genocidezaak Zuid-Afrika tegen Israël • Uitspraak over kinderhartcentra

Goedemorgen! In het Vredespaleis in Den Haag dient de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. En de bestuursrechter in Utrecht doet uitspraak in een bodemprocedure over het sluiten van kinderhartcentra.

Eerst het weer: Vandaag blijft het droog en is het eerst zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe. De wind draait naar het noorden en het kwik stijgt naar 1 tot 5 graden.