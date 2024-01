Wereldwijd vorige maand bijna 10.000 coronadoden, zegt WHO

Doordat tijdens de feestdagen meer mensen bij elkaar zijn gekomen is het dodental door corona opgelopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in december bijna 10.000 sterfgevallen gemeld. In vijftig landen die het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van corona delen steeg dit aantal met 42 procent.

"Hoewel 10.000 sterfgevallen per maand veel minder is dan tijdens de piek van de pandemie, is dit niveau van vermijdbare sterfgevallen niet acceptabel", zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO.

Ook in Nederland ging corona in december hard rond. In de week voor kerst steeg het aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater naar een recordhoogte.

Volgens Tedros is het "zeker" dat het aantal gevallen daadwerkelijk hoger ligt, maar dat niet alle regeringen dit melden. Hij roept overheden op om toezicht te houden en voortdurende toegang tot behandelingen en vaccins aan te bieden. De JN.1-coronavacriant is nu de meest voorkomende wereldwijd. Dat is een omnicronvariant, dus de huidige vaccins moeten hier enige bescherming tegen bieden.

Meer virussen

Maria Van Kerkhove, technisch hoofd bij de WHO voor corona, zegt dat er wereldwijd meer luchtwegvirussen rondgaan. Ze noemde onder meer griep, het rhinovirus en longonstekingen. "We verwachten dat deze trends in januari zullen voortzetten tijdens de wintermaanden op het noordelijk halfrond", zei de Amerikaanse wetenschapper, terwijl ze ook een toename op het zuidelijk halfrond opmerkte - waar het nu zomer is.