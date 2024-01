Topjaar voor musea, maar ook financiële zorgen

De musea hebben vorig jaar een topjaar gehad, als je afgaat op de 9,5 miljoen mensen die met een museumkaart daar een bezoek brachten. Het aantal bezoeken met zo'n kaart is een goede indicatie voor het totale museumbezoek, meldt Trouw op basis van de Museumvereniging, die de kaart uitgeeft.

Definitieve cijfers zijn er nog niet, maar de verwachting is dat er in totaal 29 tot 32 miljoen mensen naar een museum gingen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in recordjaar 2019, vlak voor de coronasluitingen.

Toch nemen de financiële zorgen toe, zoals bij het Kunstmuseum in Den Haag en het Fries Museum in Leeuwarden. Eind vorig jaar werd het Cobra Museum in Amstelveen op het nippertje van een faillissement gered door een vermogende zakenman en De Fundatie in Zwolle meldde een tekort van 9 ton.

Kosten stijgen

"De kosten voor personeel en energie stijgen, de inflatie is torenhoog", zegt Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart. "Je kunt je toegangskaartjes niet heel veel duurder maken, dan blijven bezoekers uiteindelijk weg. Bovendien zijn die kaartjes maar een percentage van de inkomsten. Zonder subsidie redden de musea het echt niet. Ook musea met een miljoen bezoekers niet."

Zij is kritisch over de hoogte van subsidies voor musea. "Al jarenlang krijgen ze niet genoeg inflatiecorrectie op de subsidies, zeker de afgelopen jaren is dat totaal niet in verhouding geweest en het was duidelijk dat dat problemen zou gaan geven."