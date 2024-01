Oostenrijkse erfgename begint weggeefactie van 25 miljoen euro

Een Duits-Oostenrijkse vrouw wil miljoenen weggeven, omdat ze vindt dat ze daar geen recht op heeft. "Ik heb een fortuin geërfd zonder dat ik er iets voor hoefde te doen", zei ze op een persconferentie waar ze haar voornemen bekendmaakte.

De 31-jarige Marlene Engelhorn is een nazaat van Friedrich Engelhorn (1821-1902), de oprichter van het Duitse chemieconcern BASF. Haar grootmoeder Traudl Engelhorn-Vechiatto was eigenaar van een vermogen dat op ruim 4 miljard euro werd geschat.

Toen de grootmoeder in 2022 kwam te overlijden ging een deel naar Marlene, genoeg om op slag steenrijk te zijn. Ze hoefde niet eens belasting af te dragen, want de erfbelasting is in Oostenrijk in 2008 afgeschaft.

De vrouw voelt zich daar niet lekker bij, onder meer omdat er ook in Oostenrijk mensen zijn die met een volledige baan niet of nauwelijks rond kunnen komen. Over het geld dat ze verdienen, moeten zij wel belasting betalen. "Ik zie dat als een falen van de politiek", zei ze.

'Invloed rijken is gevaar'

1 procent van de bevolking, bezit 50 procent van alle vermogen, met alle negatieve gevolgen van dien, vindt ze. "De buitenproportionele invloed van enkele rijke mensen is een gevaar voor de democratie."

Engelhorn stelt het grootste deel van haar erfenis nu beschikbaar voor de samenleving, dat is 25 miljoen euro. Een speciale commissie beslist hoe dit geld verdeeld gaat worden. De commissie bestaat uit 50 mensen die samen een afspiegeling van de Oostenrijkse samenleving moet zijn. Zij zelf zal zich er niet mee bemoeien.