Amsterdam-Noord moeilijk bereikbaar na uitvallen metro en meerdere veerponten

Reizigers die de komende dagen met het openbaar vervoer naar Amsterdam-Noord willen, moeten rekening houden met vertraging. Dat komt door een overstroomde metrotunnel en een verzakte kade bij de aanmeerplek van de veerpont.

De problemen ontstonden gistermiddag, schrijft NH. Toen stroomde de metrotunnel die van Amsterdam Centraal naar Noord gaat vol met water door een gesprongen leiding. Het metroverkeer werd daardoor gestremd. Vervoersbedrijf GVB verwacht dat de dienstregeling pas zondag hervat wordt. Tot die tijd rijden er pendelbussen tussen de metrohalte Noord en Amsterdam Centraal.

Verzakte kade

Een andere manier om vanaf de binnenstad naar Amsterdam-Noord te komen, is met de veerpont over het IJ. Maar doordat de kade van een van de aanmeerplekken in dat stadsdeel vandaag verzakte, kunnen de ponten daar niet meer aanmeren. Het GVB verwacht dat herstelwerkzaamheden zeker twee dagen duren. Reizigers worden geadviseerd met een andere veerpont te reizen.

Maar ook dat gaat wat lastiger na vandaag: het GVB heeft vijf van de veertien ponten uit de vaart gehaald vanwege technische problemen. Een daarvan kan waarschijnlijk vrijdag weer worden gebruikt, het herstel van de andere vier duurt ongeveer twee weken.