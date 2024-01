Real naar finale supercup na doelpuntenfestijn tegen Atlético in Saudi-Arabië

De Madrileense derby in de halve finales van de Spaanse supercup is gewonnen door Real Madrid. Het aantrekkelijke duel werd gespeeld in de Saudische hoofdstad Riyad. Na verlenging won de ploeg van Carlo Ancelotti met 5-3. De Spaanse supercup wordt gespeeld met vier ploegen en om commerciële redenen afgewerkt in Saudi-Arabië. In de andere halve finale speelt Barcelona tegen Osasuna, die wedstrijd is morgen en wordt ook in Riyad gespeeld. Geen Depay Memphis Depay zat bij Atlético niet bij de wedstrijdselectie, hij had pijntjes en kon niet spelen. De Oranje-international liet zich afgelopen weekend nog gelden in een bekerwedstrijd met twee goals. Atlético scoorde al in de zevende minuut. Mario Hermoso rondde een voorzet van Antoine Griezmann met een harde kopbal goed af. Real zette dat een kwartiertje later weer recht. Antonio Rüdiger kopte een perfect aangesneden corner van Luka Modric keihard achter doelman Jan Oblak.

Rüdiger scoort - Foto: AFP

Na een half uur spelen kwam Real op voorsprong. Ferland Mendy werkte een voorzet van Daniel Carvajal op subtiele wijze binnen: 2-1. Mendy was niet de enige Fransman die fraai scoorde, zijn landgenoot Griezmann deed dat in de 37e minuut ook. Hij speelde zich knap vrij en schoot van de rand van het zestienmetergebied fraai langs Kepa Arrizabalaga: 2-2. Het was een jubileumgoal voor Griezmann, want met 174 doelpunten voor Atlético is hij nu topscorer aller tijden van de club. Het bleef vervolgens kansen regenen. Rodrygo was heel dicht bij een nieuwe voorsprong voor Real, maar Oblak had de bal net voor de doellijn te pakken.

𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀.

¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL CLUB!

✍🏼 @AntoGriezmann



❤️🤍 #GoleadorDeLeyenda pic.twitter.com/3lOLeKKHKE — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024