Handel in beursgenoteerde bitcoinfondsen goedgekeurd door toezichthouder VS

Voor het eerst heeft de Amerikaanse financiële toezichthouder, de SEC, de handel in beursgenoteerde bitcoinfondsen goedgekeurd. Hierdoor wordt het laagdrempeliger voor beleggers om via een vermogensbeheerder de meest populaire cryptomunt aan te schaffen.

In een verklaring schrijft Gary Gensler, voorzitter van de SEC (Security & Exchange Commission), dat de goedkeuring "de meest duurzame weg voorwaarts" is. Eerder had de SEC de handel in zogeheten bitcoin-ETF's meerdere keren afgewezen, maar volgens Gensler zijn de omstandigheden inmiddels veranderd.

Gensler benadrukt in zijn verklaring wel dat de goedkeuring niet betekent dat de SEC nu bitcoin ondersteunt: "Beleggers moeten voorzichtig blijven met betrekking tot de talloze risico's die verbonden zijn aan bitcoin en producten waarvan de waarde verbonden is aan crypto".

De cryptowereld was al maanden in afwachting van de goedkeuring. Tot nu toe was de Amerikaanse financiële waakhond zeer sceptisch over de handel in crypto. De hoogste baas van de SEC sprak onlangs in een interview over een 'wild westen' waarin fraude wijdverbreid is.

Graantje meepikken

Bij een ETF (exchange-traded fund) koopt een belegger een aandeel in een complete beursindex, bijvoorbeeld voor de AEX. Ook zijn er ETF's voor grondstoffen, valuta en goud. Zo'n ETF volgt de actuele koerswaarde. De vermogensbeheerder zoekt dan niet steeds naar het optimale rendement door te handelen met jouw geld: eenmaal aangeschaft laat je het rusten in de hoop dat het langzamerhand meer waard wordt.

Nu zetten dus elf Amerikaanse vermogensbeheerders een bitcoin-ETF in de markt. Een geïnteresseerde belegger laat de vermogensbeheerder de bitcoins kopen en hoeft ze zelf niet te bewaren. Experts op het gebied vermogensbeheer houden er rekening mee dat er nu geld van meer behoudende, traditionele beleggers naar bitcoin zal vloeien. Het gaat dan om beleggers die wél een graantje willen meepikken van de waardestijging van bitcoin, maar die zich niet willen bezig houden met het kopen en bewaren van de cryptomunten.

Vals alarm

Op dinsdagavond meldde de SEC op X ook al dat de aanvragen waren goedgekeurd, maar kort daarop werd gemeld dat het bericht niet klopte. Het account van de toezichthouder bleek gehackt te zijn.