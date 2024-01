Ambtenaren die openlijk overheid bekritiseren: mag dat en is het wenselijk?

Ambtenaren die een klimaatpetitie ondertekenen, meedoen aan acties van Extinction Rebellion of protesteren tegen het regeringsstandpunt over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het komt steeds vaker voor dat ambtenaren openlijk kritiek leveren op de koers van hun eigen overheid. Mogen zij dit en zo ja, is dat wenselijk?

De Gedeputeerde Staten in Friesland tikten vorige week vier Friese ambtenaren op de vingers die in oktober een petitie hadden ondertekend over het Nederlandse klimaatbeleid. Samen met ruim 4500 ambtenaren uit heel Nederland uitten zij in een brandbrief hun zorgen over de in hun ogen "te trage aanpak" van de klimaatcrisis.

De Friese BBB-fractievoorzitter Abel Kooistra maakte er een punt van in de provincie; hij vindt dat ambtenaren niet naar buiten horen te treden met een activistische mening. Het provinciebestuur schaarde zich achter Kooistra en heeft "een gesprek gevoerd" met de vier ambtenaren, zegt BBB-bestuurder Eke Folkerts tegen Nieuwsuur.

Dit incident in Friesland is niet het enige recente voorbeeld waarbij ambtenaren kritiek uiten op overheidsbeleid. In december protesteerden ruim honderd rijksambtenaren in Den Haag tegen het Nederlandse standpunt in de oorlog tussen Israël en Hamas. De groep ging op de grond zitten voor het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de regering op te roepen tot een permanent staakt-het-vuren in Gaza.

En in februari vorig jaar ontstond ophef rond een klimaatadviseur, in dienst van de gemeente Den Haag, die had deelgenomen aan een illegale demonstratie van Extinction Rebellion. De Haagse VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg noemde het op X "onacceptabel en reden voor ontslag".

Jongere generatie ambtenaren

Zeger van der Wal, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, verwacht dat dit soort uitingen en protestacties onder ambtenaren vaker zullen voorkomen. "Het is een sign of the times. We leven in een vrij gepolariseerde samenleving waarin iedereen van alles vindt. Ik zie met name dat de jonge generatie ambtenaren meer de neiging voelt zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties. Ik verwacht meer ambtelijk activisme."