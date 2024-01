Jonker eindigt WK zeilen als beste Nederlandse, na mislopen olympisch ticket

Zeilster Maxime Jonker is het WK in de ILCA6-klasse voor de kust van Mar del Plata als achtste geëindigd. Daarmee was ze de beste Nederlandse, maar de strijd om het Nederlandse olympisch ticket had ze een dag eerder al verloren van Marit Bouwmeester.

Bouwmeester liep de medalrace mis en eindigde als elfde, maar kon voor de strijd om het olympische ticket al een vierde plaats van het vorige WK, dat ook meetelde, overleggen. Aan die uitslag kon Jonker niet tippen, dat was gisteren al bekend.

Rindom wereldkampioene

Anne-Marie Rindom werd in Mar del Plata wereldkampioene. De Deense hoefde de medalrace op woensdag alleen maar uit te varen voor de titel. De 32-jarige Rindom won deze week vier van de tien zeilraces in de voorronde.

De olympische kampioene veroverde in Argentinië haar vierde wereldtitel. Ze was eerder de beste in de Europe-klasse (2009) en Laser Radial (2015 en 2022).