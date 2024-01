VN'ers meegenomen door al-Shabaab na noodlanding in Somalië

In Somalië zijn inzittenden van een VN-helikopter in handen van al-Shabaab gevallen, nadat de helikopter een noodlanding had gemaakt. Hij landde in gebied dat onder controle staat van de islamitische terreurorganisatie. Een bron van persbureau AP zegt dat het toestel met medici en militairen op weg was naar een medisch noodgeval.

Volgens de Somalische regering moest de piloot de helikopter aan de grond zetten vanwege een motorstoring. Het toestel zou zeven mensen aan boord hebben gehad, waaronder een Somaliër en zes buitenlanders. Al-Shabaab-strijders namen vijf inzittenden gevangen. Een andere passagier wist te ontsnappen, nog een ander werd doodgeschoten toen hij probeerde weg te komen.

De VN bevestigt dat er iets is gebeurd met een door de Verenigde Naties gehuurde helikopter, maar wil er vanwege de veiligheid van de inzittenden niets over kwijt, behalve dat de VN "de zaak probeert op te lossen".

In brand gestoken

Een lokale bestuurder zegt dat de al-Shabaab-strijders de helikopter in brand hebben gestoken, nadat ze eruit hadden gehaald wat ze konden gebruiken.

Al-Shabaab is een aan al-Qaida gelieerde terreurorganisatie die al 20 jaar in meerdere landen in Oost-Afrika actief is. Een groot deel van de duizenden leden komt uit andere landen.

De VN heeft bijna 20.000 Afrikaanse blauwhelmen in Somalië. De blauwhelmen moeten hun taken de komende maanden overdragen aan het Somalische leger. Volgens critici is dat leger daar niet klaar voor.