Ecuador is 'in oorlog' met drugsbendes, zegt president

President Noboa van Ecuador heeft in een radio-interview gezegd dat zijn land in oorlog is met drugsbendes en dat het deze strijd niet mag opgeven. De strijd van Noboa's net aangetreden regering escaleerde het afgelopen weekend met de ontsnapping van de leider van een van de grootste drugsbendes uit de gevangenis. Noboa riep de noodtoestand uit, waarna in zeker vijf gevangenissen een oproer uitbrak.

President Noboa - Foto: AFP

In die gevangenissen houden gedetineerden nog zeker 130 medewerkers in gijzeling. "We doen er alles aan om de gijzelaars vrij te krijgen", zei hij. Daarvoor wordt het leger ingeschakeld. Op sociale media circuleren video's waarop te zien zou zijn dat gedetineerden extreem worden mishandeld, neergeschoten en opgehangen. De echtheid van deze video's is niet bevestigd. Volgens Noboa is het bendegeweld dat het land teistert een reactie op het voornemen van de regering om extra beveiligde gevangenissen voor leiders van de bendes te bouwen. De plannen voor twee nieuwe complexen wil hij morgen presenteren. Guayaquil Ook buiten de gevangenissen is het onrustig, met name gisteren in Guayaquil, de grootste stad van het land. Gewapende mannen namen hier een live-tv-uitzending over om te laten zien hoe machtig ze zijn. Meerdere journalisten en andere medewerkers werden gegijzeld. Na anderhalf uur maakte de politie een einde aan de bezetting. Dertien mensen zijn opgepakt. De mannen die de studio bestormden, hadden wapens bij zich en voorwerpen die op explosieven leken. De gegijzelde verslaggevers van het tv-station vertelden over hun ervaring:

Dinsdag bestormde een groep gewapende jonge mannen de set van de Ecuadoraanse zender TC en hield een aantal medewerkers onder schot. De gegijzelde verslaggevers vertellen over hun angstige momenten. - NOS

In Guayaquil werden ook overvallen, plunderingen en schietpartijen gemeld. Volgens de politie zijn acht mensen bij het geweld omgekomen. Vandaag zou het in de stad een stuk rustiger zijn. Scholen, winkels en bedrijven zijn op dit moment gesloten. Net als elders in het land zijn er veel agenten en militairen op straat.

Militairen in de straten van Quito - Foto: AFP