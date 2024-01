Bij lobbytour Baltische staten blijft Zelensky hameren op belang luchtafweer

Op werkbezoek in de Baltische staten heeft de Oekraïense president Zelensky opnieuw om extra luchtafweer gevraagd. Zijn land heeft dringend behoefte aan geavanceerde bescherming tegen de golf aan Russische raket- en droneaanvallen. Tegelijk zei de Italiaanse minister van Defensie vandaag dat het ook tijd is voor diplomatie.

Het zijn woorden die de Oekraïense president liever niet hoort. Zijn reis naar Litouwen, Letland en Estland is juist bedoeld om de bombardementen op Oekraïense steden hoog op de agenda te houden, en vooral om meer militaire steun te krijgen. Vooral nu in de VS en Brussel enkele miljardenpakketten voor Kyiv worden tegengehouden.

'Geen druk om te stoppen'

Zelensky werd in Vilnius gevraagd of hij druk ervaart van bondgenoten om te stoppen met de strijd. De president gaf aan dat hij deze geluiden ook had meegekregen uit de media. "Maar er is geen druk vanuit onze partners om onze verdediging te stoppen. Is er nog geen druk om het conflict te bevriezen, nog niet."

Elders in de EU pleitte de Italiaanse defensieminister Guido Crosetto in het parlement voor realisme. Hij verweest naar de mislukte poging van Oekraïne om een grote doorbaak te forceren bij het langverwachte tegenoffensief. "Het lijkt erop dat de tijd gekomen is voor diplomatie, naast militaire hulp", zei Crosetto.

Zelensky is fel tegen het idee van onderhandelingen. De verdeeldheid tussen bondgenoten speelt Rusland alleen maar in de kaart, zei hij tegen journalisten in Litouwen. De president herhaalde dat Oekraïne zo snel mogelijk extra raketluchtafweersystemen nodig heeft tegen Russische raketten en drones.

Russen zoeken kwetsbaarheden in luchtafweer

Afgelopen maandag werden opnieuw tientallen raketten tegelijk op Oekraïne afgevuurd. Daarbij viel op dat er veel minder projectielen werden onderschept dan eerder in de oorlog. De Oekraïense luchtmacht zei dat er 18 raketten werden neergehaald van de 51 die er waren gelanceerd.

Volgens analisten pakt het Russische leger de luchtaanvallen steeds slimmer aan. Vanuit verschillende richtingen worden allerlei soorten drones en raketten ingezet om zo de Oekraïense luchtafweer te overbelasten. "Rusland heeft inmiddels getest welke routes het beste werken om erdoorheen te komen", zegt Patrick Bolder, voormalig luchtmachtofficier.

Oekraïne meldde zeker vier burgerslachtoffers en tientallen gewonden; huizen en een winkelcentrum werden getroffen. "Er zijn maar een paar afweersystemen bestand tegen deze raketten", verwijst Bolder naar bijvoorbeeld het Patriot-systeem. "En als Oekraïners bevolkingscentra, militaire industrie en de frontlinie niet meer kunnen verdedigen, dan ziet het er somber uit voor Kyiv."

Beloftes

Europese landen gaan zelf duizend Patriot-luchtverdedigingsraketten produceren, werd vorige week bekendgemaakt. Ook Nederland levert een bijdrage aan deze operatie. De raketten worden gemaakt in Zuid-Duitsland. Het project is onderdeel van het opschroeven van de munitiecapaciteit van de NAVO.

"Maar die raketten zijn er helaas niet morgen", zegt commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Het project is een langetermijninvestering. Op de korte termijn worden ook raketten geleverd aan Oekraïne in samenwerking met Europese landen. "De afgelopen tijd werden er enkele honderden geleverd. En dat zullen we ook de komende tijd blijven doen om te zorgen dat Oekraïne zich kan verdedigen."

De NAVO is van plan dit jaar miljarden euro's aan extra hulp te leveren. Het bondgenootschap maakte dat bekend na een bijeenkomst vandaag.

De EU schaalt de productie van munitie en raketten fors op. Desondanks lukt het niet om grote beloftes, zoals de levering van een miljoen stuks artilleriemunitie, waar te maken.

Honderd raketten per maand

Ondertussen draait de Russische defensie-industrie op volle toeren. Inmiddels worden naar schatting honderd langeafstandsraketten per maand geproduceerd, meldde de Britse denktank RUSI enkele maanden geleden. Een jaar geleden lag de raketproductie op veertig per maand.

In de Baltische staten kan Zelensky blijven rekenen op onvoorwaardelijke steun. Maar voor Oekraïne hangt dit jaar veel af van wie de presidentsverkiezingen wint in de VS, en hoe het sentiment over wapensteun aan Oekraïne zich ontwikkelt in de rest van Europa.