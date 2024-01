Lazio wint Romeinse derby in bekertoernooi, Huijsen penaltyschlemiel bij Roma

In de kwartfinales van de Coppa Italia is de Romeinse derby tussen Lazio en AS Roma met 1-0 gewonnen door Lazio. In een onvriendelijke derby met veel opstootjes was een benutte strafschop van Mattia Zaccagni genoeg voor de winst.

De penalty werd bij Roma veroorzaakt door Dean Huijsen, de 18-jarige Nederlander die afgelopen week op huurbasis overkwam van Juventus.

Vuurwerk

De wedstrijd begon met veel vuurwerk op de tribune en af en toe ook op het veld. In het vervolg van de eerste helft waren er ook nog de nodige rookpluimen, maar werd het vuurwerk minder. Op het veld ontbrandde de wedstrijd ook niet echt.

Verdediger Huijsen, die afgelopen weekend zijn Roma- debuut maakte als invaller, stond voor het eerst in de basis. Net als Rick Karsdorp, die na een krap uur werd gewisseld. Huijsen verliet na tachtig minuten het veld.