Gakpo en Koopmeiners kronen zich tot bekerheld, Huijsen schlemiel bij Roma

Liverpool heeft in de eerste halve finalewedstrijd van de League Cup thuis met 2-1 gewonnen van Fulham. Cody Gakpo maakte de winnende goal. En in Italië plaatsen twee andere Oranje-internationals, Teun Koopmeiners en Marten de Roon, zich met Atalanta Bergamo voor de halve finales van de Coppa Italia door met 2-1 te winnen van AC Milan. Koopmeiners maakte beide doelpunten. Liverpool kon weer een beroep doen op Virgil van Dijk. De Nederlander was voldoende hersteld van ziekte en mocht in de basis beginnen. Ryan Gravenberch had na een sterke invalbeurt tegen Arsenal nu een basisplaats.

Ryan Gravenberch had een basisplaats - Foto: Reuters

Gakpo begon op de bank bij Liverpool, net als Kenny Tete bij Fulham. Liverpool kwam op achterstand, na 19 minuten maakte Willian de 0-1 voor de nummer dertien van de Premier League. Pas ver in de tweede helft wist Liverpool de schade te herstellen. Curtis Jones tekende na 68 minuten spelen voor de 1-1 op aangeven van Darwin Núñez, die was ingevallen voor Gravenberch. Een andere invaller, Gakpo, maakte nog geen twee minuten later de 2-1. Hij rondde een voorzet van opnieuw Núñez beheerst af. In april is de return. Goals Koopmeiners In Milaan blonk Koopmeiners uit met twee goals tegen Milan. Atalanta, dat coach Gian Piero Gasperini met twee keer geel naar de tribune gestuurd zag worden, kwam op slag van rust wel op achterstand. Rafael Leão zetten de Milanezen in eigen huis op voorsprong.

Teun Koopmeiners scoort de gelijkmaker tegen Milan - Foto: Reuters

Maar meteen vanaf de aftrap stelde Atalanta orde op zaken. Koopmeiners rondde een voorzet van Emil Holm beheerst af door de bal met zijn zwakke rechterbeen in de verre hoek te schuiven. Aanvoerder De Roon was toen al geblesseerd uitgevallen. In de tweede helft kwam de ploeg uit Bergamo op voorsprong. Opnieuw was het Koopmeiners, ditmaal benutte hij een strafschop. Atalanta speelt in de halve finale tegen Fiorentina. Huijsen schlemiel De Romeinse derby tussen Lazio en AS Roma werd 1-0 gewonnen door Lazio. In een onvriendelijke derby met veel opstootjes was een benutte strafschop van Mattia Zaccagni genoeg voor de winst. De penalty werd bij Roma veroorzaakt door Dean Huijsen, de 18-jarige Nederlander die afgelopen week op huurbasis overkwam van Juventus.

De benutte strafschop wordt gevierd - Foto: ProShots

De wedstrijd begon met veel vuurwerk op de tribune en af en toe ook op het veld. In het vervolg van de eerste helft waren er ook nog de nodige rookpluimen, maar werd het vuurwerk minder. Op het veld ontbrandde de wedstrijd ook niet echt. Verdediger Huijsen, die afgelopen weekend zijn Roma- debuut maakte als invaller, stond voor het eerst in de basis. Net als Rick Karsdorp, die na een krap uur werd gewisseld. Huijsen verliet na tachtig minuten het veld. De tweede helft werd er snel gescoord. Na tussenkomst van de VAR kreeg de thuisploeg een strafschop, Huijsen zou een voet hebben aangetikt. Zaccagni stuurde keeper Rui Patricio de verkeerde kant op en tekende voor 1-0.

Er was veel vuurwerk op de tribunes - Foto: ANP