Veelvraat Groenewoud zegeviert ook in Noordlaren, Hoolwerf wint bij mannen

Ook de natuurijsmarathon in het Groningse Noordlaren, de tweede van deze week nadat er gisteren al geschaatst werd in Winterswijk, is bij de vrouwen gewonnen door Marijke Groenwoud. Bij de mannen zegevierde Evert Hoolwerf.

Groenewoud won gisteren ook al in Winterswijk, en dat na een weekend waarin ze op de langebaan in Thialf drie Europese titels in de wacht sleepte. "Ik ben heel blij met deze week", zei ze na afloop met gevoel voor understatement.

Sprint

In de laatste van de in totaal tachtig ronden greep Groenewoud net voor de laatste bocht de eerste plaats en vervolgens sprintte ze met overmacht naar de overwinning. In de sprint van een kopgroepje klopte ze Lianne van Loon en Esther Kiel.

Kiel en Van Loon stonden in Winterswijk ook op het podium, alleen was Van Loon toen derde en Kiel tweede.