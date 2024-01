Machtige baansprintploeg Oranje verlengt Europese titel, vrouwen pakken brons

De Nederlandse teamsprinters hebben hun favorietenrol waargemaakt met goud bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland stormden in de finale tegen Frankrijk met een tijd van 41,958 seconden naar de zesde Europese titel in zeven jaar. Op Europese kampioenschappen verloopt het onderdeel al jaren volgens een vast stramien. Teams van drie sprintkanonnen geven alles over drie rondes op de houten baan, en uiteindelijk wint Nederland. Alleen in 2020, toen de Oranjemannen het EK lieten schieten in verband met covid, ging de Europese titel naar een ander land: Rusland. In het Omnisport in Apeldoorn noteerden Nederland 's middags, toen met Tijmen van Loon in plaats van Hoogland als laatste wagon, al de beste tijd. Ook in de ronde daarna toonde de -toen weer complete 'regenboogtrein' sterker te zijn dan de concurrentie.

Op de wielerbaan in Apeldoorn is de EK baanwielrennen begonnen. Het toernooi wordt traditioneel afgetrapt met de kwalificaties van de teamsprint. - NOS

In de finale tegen Frankrijk was het verschil al in de eerste ronde zichtbaar door de inspanning van Van den Berg, Lavreysen vergrootte daarna het gat met de Fransen. Hoogland maakte het in stijl af en kwam bijna acht tienden van een seconde voor de Franse afmaker over de streep. Vrouwen pakken brons Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Steffie van der Peet kwamen bij de vrouwen moeizaam op gang in de 'kleine' finale tegen Polen, maar Van der Peet bezorgde de Oranje-trein met een geweldige eindsprint toch een medaille met een tijd van 46,754. Het goud ging naar Duitsland, dat met 45,899 in de finale te sterk was voor Groot-Brittannië.