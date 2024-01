Bewindspersonen eerder weg uit kabinet: niet ongebruikelijk, maar het zijn er nu wel veel

Het leidt tot een kleine stoelendans in het kabinet. Oud-Kamerlid Steven van Weyenberg, die pas een paar weken Uslu vervangt, schuift weer door naar Financiën en nieuwkomer Fleur Gräper neemt zijn plaats weer in op Cultuur.

Na de verkiezingen van 22 november ging het hard. Binnen een paar weken verlieten drie D66'ers het demissionaire kabinet. Staatssecretaris Uslu (Cultuur) vertrok om het familiebedrijf Corendon te gaan leiden, minister Kaag (Financiën) werd VN-gezant voor Gaza en vandaag vertrok dus ook minister Kuipers (Volksgezondheid). Hij krijgt een functie in het buitenland, waar hij nog niets over kan zeggen.

Twee ministers traden af omdat ze in politieke problemen waren gekomen. Henk Staghouwer (ChristenUnie) kwam al gauw tot de conclusie dat hij niet de juiste persoon was om minister van Landbouw te zijn. Dennis Wiersma (VVD) moest aftreden als minister voor primair en voortgezet onderwijs, nadat hij meermaals werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Kabinet Rutte IV kent nogal wat vroege afhakers. Met het ontslag van demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid staat de teller op zes. En dat is best veel voor een kabinet dat pas twee jaar geleden, op de dag af, op het bordes stond.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"Kuipers' entree was stormachtig, maar na de val van het kabinet en na de verkiezingen was duidelijk dat zijn politieke carrière van korte duur zou zijn. Dat hij nu ook eerder vertrekt is tekenend voor het feit dat het voor hem in Den Haag niet is geworden wat ervan werd verwacht."

"Bij andere partijen hoor je vandaag: "Daar gaat er wéér eentje! En: wéér van D66!" De toch al slechte verhoudingen binnen het demissionaire kabinet worden er niet beter op. Iedereen die eerder vertrekt zal er persoonlijk een goede reden voor hebben, maar bij elkaar opgeteld is het zeker niet fraai."