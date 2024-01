Frans historisch themapark Puy du Fou komt toch niet naar Meppel

Het Franse themapark Puy du Fou krijgt toch geen locatie in Meppel. Dat heeft het Franse bedrijf de gemeente vandaag laten weten. Het park zou 60 hectare groot worden en had honderdduizenden bezoekers per jaar moeten trekken. Vermoedelijk gaat het niet door omdat er te weinig financiële draagkracht is, maar de precieze reden heeft de gemeente niet te horen gekregen.

In de parken van Puy du Fou draait het allemaal om geschiedenis. Er zijn vooral veel shows, attracties zijn bijzaak. Het eerste park werd geopend in 1989 in het Franse Les Espesses en is met jaarlijks zo'n 2,5 miljoen bezoekers een van de meest bezochte parken van Frankrijk. Puy du Fou heeft ook internationaal succes: in Spanje is een park en de shows van het Franse bedrijf worden opgevoerd in Engeland, Shanghai en in de Nederlandse Efteling.

Meppel zou de Noord-Europese locatie worden van het themapark. Er zouden voorstellingen en shows worden gehouden over de geschiedenis van Nederland en Europa. Het bedrijf mikte op 800.000 bezoekers per jaar vanaf 2027. Maar nu gaat er dus een streep door de plannen.

Bedrijventerrein

De gemeente Meppel en provincie Drenthe zagen de komst van het park wel zitten. Volgens hen kon het de werkgelegenheid en het toerisme in de regio veel kansen bieden. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen zegt dat er goede kanten zaten aan de komst van het park naar Meppel.

Toch was er ook tegenstand. Inwoners van Meppel gaven in september vorig jaar te kennen dat ze bang waren voor geluids- en lichtoverlast. Bovendien liggen er veel boerderijen in de buurt van de beoogde bestemming. "Als die boeren moet bemesten, gaan de gasten op het park dat echt wel merken", aldus bewoner Hans Wenke.

Bovendien hadden verschillende bedrijven moeten wijken voor de komst van de publiekstrekker. Het gebied dat de gemeente op het oog had voor het themapark was oorspronkelijk bedoeld als bedrijventerrein. Of dat bedrijventerrein er alsnog komt nu het park niet meer wordt gebouwd, is nog niet duidelijk.