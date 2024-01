Ontsnapte drugsbaas en grof geweld: vier vragen over de onrust in Ecuador

Na de ontsnapping van een beruchte bendeleider uit een gevangenis riep de president van Ecuador de noodtoestand uit. Daarna namen gewapende mannen een tv-zender over. Wat is er aan de hand in het land? Waarom is het zo onrustig in Ecuador? Daarbij speelt allereerst de ligging van Ecuador een belangrijke rol. Het land grenst aan Peru en Colombia, de twee landen waar de meeste cocaïne in de wereld wordt geproduceerd. Omdat in die landen de controles aan de grens strenger zijn, kiezen drugshandelaren vaker voor Ecuador als doorvoerhaven naar Europa. Ecuador verkeert in een economische crisis, waardoor de armoede er toeneemt en de autoriteiten gevoelig zijn voor corruptie. De toenemende onrust heeft ook te maken met de arrestatie van de Mexicaanse drugsbaas Joaquin 'El Chapo' Guzmán in 2016. Zijn Sinaloa-kartel maakte voor zijn arrestatie de dienst uit in de drugssmokkel vanuit Ecuador. Nadat hij was opgepakt, werd de macht van zijn kartel ook minder. Het geweld in het land is sindsdien aanzienlijk toegenomen. Andere Mexicaanse kartels bestrijden elkaar bestrijden en Ecuadoriaanse straatbendes moeten in deze drugsoorlog partij kiezen. Daarnaast heeft ook de Albanese maffia een flinke vinger in de pap in de cocaïnehandel in het land. Nieuwsuur legde de cocaïneroute van Ecuador naar Europa achterstevoren af om te kijken waar de drugs vandaan komen en wie er achter de handel zit:

Ecuador is het nieuwe knooppunt als het gaat om cocaïnetransport naar Europa. Voor ons reden om af te reizen naar het Zuid-Amerikaanse land, om te zien hoe één van de veiligste landen daar veranderde in het epicentrum van de drugshandel. - NOS

Dat de groepen die verantwoordelijk zijn voor de drugshandel geen politieke bemoeienis dulden bleek wel uit de periode voor de presidentsverkiezingen van Ecuador vorig jaar. Presidentskandidaat Fernando Villavicencio, die beloofde hard te zullen optreden tegen drugsgeweld en corruptie, werd toen vermoord. De directe aanleiding voor de huidige onrust is de ontsnapping van een beruchte bendeleider uit een gevangenis in de havenstad Guayaquil, Adolfo 'Fito' Macias. Hij staat aan het hoofd van de Choneros, een van de grootste drugsbendes van Ecuador. Na zijn ontsnapping, waarbij hij mogelijk hulp heeft gehad van cipiers, riep president Noboa de noodtoestand uit. Sindsdien is het land in de greep van een reeks gewelddadige incidenten. Zo vielen gewapende mannen een tv-studio binnen en braken in zes gevangenissen rellen uit, waarbij gevangenen ontsnapten die de autoriteiten als zeer gevaarlijk beschouwen.