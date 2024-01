Kleurrijke teambaas Steiner moet per direct weg bij Formule 1-renstal Haas

Het Amerikaanse Formule 1-team Haas heeft het vertrek van teambaas Günther Steiner bekendgemaakt. Zijn vervanger is ook meteen benoemd, dat is de Japanse ingenieur Ayao Komatsu.

Haas heeft sinds zijn debuut in 2016 nog nooit een podiumplaats behaald in de Formule 1. Het team eindigde het afgelopen jaar als laatste in het constructeursklassement. Dat kost de 58-jarige Steiner, die het team leidde sinds de oprichting in 2014, de kop.

Het moet beter meldt het team in een verklaring en daarom wordt de Italiaan nu vervangen door Komatsu. "We bedanken hem voor de afgelopen tien jaar", zegt directeur Gene Haas.

Steiner zelf heeft nog geen reactie gegeven op zijn contractontbinding.

Netflix

De kleurrijke Steiner was een decennium lang de baas bij de formatie waar Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg momenteel voor rijden. Steiner speelde een voorname rol in de Netflix-serie 'Drive to Survive' waarin een kijkje achter de schermen wordt gegegeven in de Formule 1.

De afleveringen waarin Haas aan bod kwam, maakten van de openhartige en opvliegende Steiner een even bekend persoon als zijn coureurs. Er zijn zelfs plannen voor een eigen comedyshow op de Amerikaanse tv-zender CBS.