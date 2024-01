FC Utrecht vindt in Lammers aanvallende versterking, wordt gehuurd van Rangers

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In een half jaar Rangers kwam de voormalig jeugdinternational tot 31 wedstrijden, waarin hij twee doelpunten maakte. De laatste maanden moest hij het echter steeds vaker doen met invalbeurten en kwam zo in aanmerking om verhuurd te worden.

Utrecht was op zoek naar een nieuwe aanvaller. Anthony Descotte is langdurig geblesseerd, Mats Seuntjes komt nog niet uit de verf in Utrecht en ook de afgelopen zomer gekochte Isac Lidberg weet nog niet te overtuigen in de ploeg van trainer Ron Jans.

'Blij dat Sam voor ons heeft gekozen'

Technisch directeur Jordy Zuidam spreekt op de clubsite van een gedreven spits. "Hij beschikt over specifieke kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken binnen het team. Hij kent de eredivisie goed, heeft de laatste jaren buitenlandse ervaring opgedaan en is direct inzetbaar. We zijn blij dat Sam voor ons heeft gekozen."