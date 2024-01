Meerdere agenten uit Hedel doen aangifte van poging tot doodslag

Meerdere politieagenten uit het Gelderse Hedel hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht. Agenten en hulpverleners zijn toen bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stenen.

De jaarwisseling in het Gelderse dorp verliep onrustig. De Mobiele Eenheid moest meerdere keren fors optreden en uiteindelijk gaf de gemeente een noodbevel af. Tijdens de ongeregeldheden werd volgens de politie extreem geweld gebruikt tegen hulpverleners.

Vuurwerkverbod

Hoewel het centrum van het dorp tot vuurwerkvrije zone was verklaard, werd er veel zwaar vuurwerk afgestoken. Ook gingen twee auto's in vlammen op. De politie heeft een bestelbus in beslag genomen om de inhoud te inspecteren, schrijft Omroep Gelderland.

De politie heeft op 1 januari een 22-jarige man uit Maasdriel aangehouden. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk naar politieagenten. Of hij nog steeds vast zit, is niet bekend.

"Het is vreselijk om te zien hoe de nacht is geweest voor onze collega's en de brandweer", zegt de teamchef. "Je kan je voorstellen dat de situatie als zeer bedreigend is ervaren."

De politie onderzoekt nu de aanleiding van de ongeregeldheden en probeert te achterhalen wie erbij betrokken waren. Daarvoor wil de politie in gesprek met vier mogelijke getuigen die tijdens nieuwjaarsnacht op straat waren.