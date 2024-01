Journalist Marc Chavannes (77) overleden: 'Oneindig nieuwsgierig en leergierig'

Journalist en politiek commentator Marc Chavannes is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan NRC, de krant waar hij tussen 1973 en 2015 voor werkzaam was, onder meer als correspondent in Londen, Parijs en Washington. NRC roemt hem om "zijn scherpe en tegelijkertijd bedachtzame en humorvolle analyses".

Gedurende zijn lange carrière ontving Chavannes meerdere prijzen. Zo won hij de Prijs voor de Dagbladjournalistiek, die tegenwoordig De Tegel heet, en ontving hij tweemaal de Anne Vondeling-prijs voor journalisten die op een heldere manier verslag doen van de politiek.

Daarnaast was hij jarenlang hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een jonge generatie journalisten opleidde. Ook buiten de universiteitsmuren bevond hij zich in het gezelschap van jongere vakgenoten. Zo verliet hij in 2015 'zijn' NRC om deel uit te maken van De Correspondent, dat toen door zijn jonge oud-NRC-collega's Rob Wijnberg en Ernst-Jan Pfauth werd opgezet.

Oneindige nieuwsgierigheid

"Hij zat 43 jaar bij NRC en om dan gewoon te zeggen: 'Ja, ik heb hier een clubje jonge honden die een idee hebben, daar ga ik mee in zee', dat typeert hem wel", zegt hoofdredacteur Rob Wijnberg van De Correspondent in reactie op het overlijden van Chavannes. "Hij was toen al langer journalist dan ik op aarde was, maar hij voelde zich voor niets te goed en hij voelde zich nooit meer dan anderen. Bij elke bijeenkomst of redactievergadering was hij."

Ook al was Chavannes al ver in de 70 en al jaren actief in de journalistiek, hij gedroeg zich volgens Wijnberg nooit als de gearriveerde verslaggever die alles al had gezien. "Ook al had hij - laten we wel wezen - alles al weleens gezien. Zijn nieuwsgierigheid en leergierigheid waren oneindig. Als je hem sprak leek het alsof je met een journalist te maken had die net begonnen was, zo nieuwsgierig was hij. En hij wilde ook altijd weten wat we van zijn stukken vonden."

Chavannes bleef tot het eind toe actief als journalist en commentator. Afgelopen week was hij nog te horen op NPO Radio 1. In zijn Politiek Dagboek op De Correspondent schreef hij vorige maand over plannen van de PVV die in strijd zijn met het recht, inclusief een oproep aan de onderhandelende partijen om Wilders daar afstand van te laten doen. Direct na de verkiezingen waarschuwde hij voor de risico's van een samenwerking met de PVV.