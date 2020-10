Real Sociedad nieuwe koploper in Spanje na zege bij concurrent Real Betis

Real Sociedad is de nieuwe koploper in La Liga. De ploeg uit San Sebastián won in een gevecht om de eerste plaats met 3-0 van Real Betis en loste Villarreal af dat eerder op de dag Valencia met 2-1 de baas was.

Vlak voor de pauze brak Portu de ban in Sevilla, waar Mikel Oyarzabal een kwartier voor tijd een strafschop benutte en Adnan Januzaj kort voor tijd de puntjes op de i zette.

Real Sociedad, een van de tegenstanders van AZ in de groepsfase van de Europa League, staat nu met elf punten bovenaan. Evenveel als Villarreal, dat een minder goed doelsaldo heeft.

Real Madrid, dat zaterdag verrassend in eigen huis met 1-0 verloor van het promoveerde Cádiz, is de nummer drie in Spanje. Barcelona, dat eveneens tegen een nederlaag aanliep (1-0 bij Getafe), vindt zich met zeven punten terug op de negende plaats.