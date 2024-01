Groningen woedend over hervatting gaswinning: 'Bizar na twee dagen vorst'

De twee gaswinningslocaties in Groningen waar de afgelopen dagen even gebruik van is gemaakt, gaan weer dicht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw bekendgemaakt. Maar voor de Groningse politiek is de zaak daarmee niet af.

"Bizar dat wij dit via de media moeten vernemen. Bizar zonder waarschuwing vooraf. Bizar na twee dagen vorst", zei Statenlid Dries Zwart van de Partij voor het Noorden vanmiddag in een spoeddebat in het Provinciehuis.

Begin deze week maakte staatssecretaris Vijlbrief bekend dat hij de eerder dichtgedraaide gaskraan toch weer op de waakvlam zou zetten vanwege de vrieskou in Nederland. Het gaat om de productielocaties in het Groningse Spitsbergen en in Scheemderzwaag. De staatssecretaris zei meteen al dat het waarschijnlijk om een paar dagen zou gaan.

En inderdaad, de locaties worden weer dichtgedraaid, meldt RTV Noord nu. "Die opdracht heb ik gegeven op basis van gegevens van het KNMI waaruit blijkt dat de gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur voor de komende 14 dagen niet meer onder de -6,5 graden Celsius uitkomt", licht Vijlbrief zijn besluit aan de Tweede Kamer toe in een brief.

In de ongeveer twee dagen dat de gaslocaties hebben aangestaan, is er volgens de staatssecretaris een "minimale hoeveelheid" van 8 miljoen kuub gas gewonnen. In recordjaar 2013 ging het om bijna 54 miljard kubieke meter Gronings gas.

'Onrust heel vervelend'

"Het besluit om deze twee productielocaties kortstondig op de waakvlam te zetten heeft onrust veroorzaakt in Groningen", voegt Vijlbrief daaraan toe in zijn brief aan de Tweede Kamer. "En dat vind ik heel vervelend."

De kritiek op dat besluit komt van alle kanten. "We zijn erg overvallen", zei de Groningse gedeputeerde Susan Top meteen al. "Het beeld dat steeds werd geschetst, was dat het zou gaan over situaties waarbij het over een langere periode serieus koud zou zijn. Nu gaat het heel snel en waarschijnlijk is het binnen 24 uur niet meer nodig. Wat zou er mis zijn gegaan als we dit niet hadden gedaan?"

Weer in de kou

"Wanneer komt de veiligheid van Groningers eens voorop te staan?", vroeg Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging zich af. Volgens haar blijkt hieruit dat de staatssecretaris "bij het minste of geringste" de waakvlam aanzet. "Terwijl er absoluut geen leveringsproblemen zijn. Daarmee laten zij Groningers wéér in de kou staan."

"Het kleine sprankje hoop is weer totaal vervlogen", schrijft SP-Statenlid Agnes Bakker op X. "Als je echt werkelijk begrijpt hoe Groningers zich voelen, had je deze stap nooit genomen." Ook Statenlid Henri Meendering van GroenLinks toont is kritisch: "Het vriest nu amper, worden we weer belazerd?"

In het spoeddebat vanmiddag vroegen verschillende partijen zich af of de staatssecretaris bij de volgende vorstperiode weer voor heropening van de gaswinningslocaties kiest. "Geeft dit aan dat we zitten met een hele zwakke infrastructuur op gaswinningsgebied?", aldus Statenlid Harm Nieboer (BBB).

Als Norg uitvalt

In zijn Kamerbrief legt de staatssecretaris uit dat een transportprobleem hem tot zijn besluit bracht: "Als (de gasopslag bij, red.) Norg uitvalt op een koude dag, dan kan er niet meer snel genoeg voldoende gas worden getransporteerd naar de gebruikers. En dat terwijl juist dan de vraag naar gas heel groot is door de kou."

Daarmee sluit Vijlbrief dus niet uit dat hij bij een volgende vorstperiode de gaskraan ook weer opendraait.

De enige zekerheid die hij de Groningers geeft is dat de gaskraan "zo spoedig mogelijk definitief sluit". Hoewel Vijlbrief niet terugkeert in een nieuw kabinet, is hij stellig: "Het Groningenveld wordt per 1 oktober 2024 definitief gesloten."