Ook minister Kuipers (D66) van Volksgezondheid per direct weg

Demissionair minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid verlaat per direct de Haagse politiek. Dat laat hij weten via X. Hij schrijft daar dat hij een functie in het buitenland gaat bekleden. Welke functie dat is, is onduidelijk. Kuipers schrijft alleen dat er een "bepaalde ingangstermijn" aan is gekoppeld. "Daarover kan ik helaas later pas meer duidelijkheid geven."

Koning Willem-Alexander heeft hem per vandaag eervol ontslag verleend. Kuipers heeft naar eigen zeggen "met bezwaard gemoed" zijn ontslag ingediend "omdat ik graag de termijn had afgemaakt".

Kuipers werd twee jaar geleden voor D66 minister van Volksgezondheid, nadat hij veel bekendheid had gekregen tijdens de coronacrisis als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij gaf toen regelmatig updates over de situatie op de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen. Om minister te kunnen worden, moest hij nog wel eerst lid worden van D66.

Trots op zorgakkoord

Kuipers schrijft dat hij trots is op wat er de afgelopen twee jaar is bereikt in de zorg. Hij is vooral blij met het Integraal Zorgakkoord dat in 2022 werd gesloten. Dat moet de zorg in de toekomst betaalbaar houden en leiden tot meer samenwerking tussen zorgaanbieders.

De leiding van het ministerie van Volksgezondheid wordt voorlopig waargenomen door demissionair minister Conny Helder (VVD) voor langdurige zorg.

Kuipers is in korte tijd de derde demissionaire bewindspersoon uit Rutte IV die voortijdig vertrekt. Staatsecretaris Uslu (Cultuur en Media) en minister Kaag (Financiën) gingen hem voor. Net als Kuipers zijn zij lid van D66.