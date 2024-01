Kunstrijduo Tsiba/Danilova gekwalificeerd voor vrije kür bij paarrijden

Michel Tsiba en Daria Danilova staan bij de EK kunstrijden in het Litouwse Kaunas na de korte kür op de tiende plaats bij het paarrijden. Dankzij die klassering mag het Nederlandse duo morgen ook de vrije kür schaatsen. Daarvoor was een plek bij de beste zestien nodig.

De EK kunstrijden zijn live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. Vanavond vanaf 19.10 uur is de korte kür van de mannen te zien via een livestream .

De 26-jarige Tsiba en de 21-jarige Danilova vormen sinds 2018 een paar in het kunstrijden. De Nederlander en de Russin boekten al snel goede resultaten. Ze werden Nederlands kampioen in 2020 en 2022 en pakten zilver bij de NK's van 2021 en 2023.

Voor de in Groningen geboren Tsiba, zoon van een Russische vader en Oekraïense moeder, en de uit Moskou afkomstige Danilova is dit hun derde EK. Bij hun eerste EK-deelnames werden ze 16de en 21ste. Het duo maakte daarnaast al drie keer hun opwachting op het WK en het beste resultaat was een negende plaats in 2022.

Van Zundert slaat EK over

Lindsay van Zundert is niet naar Litouwen afgereisd voor de Europese kampioenschappen. De 18-jarige soliste had door privéomstandigheden niet genoeg kunnen trainen in aanloop naar het toernooi.

"Een moeilijke beslissing, maar op dit moment wel de enige juiste. We gaan ons de komende periode vooral bezighouden met de langeretermijndoelen op weg naar de Olympische Spelen van 2026", verklaarde haar coach Thomas Kennes.