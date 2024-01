Hendriks vertrekt na overleg bij Ajax als directeur sport: 'Toe aan nieuwe rol'

Maurits Hendriks vertrekt per 1 maart bij Ajax. Het vertrek van Hendriks is de uitkomst van een overleg tussen hem en de raad van commissarissen (rvc). De 63-jarige Hendriks was directeur sport bij de Amsterdammers.

Zijn contract liep tot en met 15 november 2024.

"Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten", verklaart Hendriks de keuze, die in goed overleg met de rvc is gemaakt.

"Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mezelf verlang."

Turbulent seizoen

Ajax beleeft een turbulent seizoen, waarin er al de nodige ontslagen vielen. Onder anderen Sven Mislintat moest het veld ruimen als technisch directeur. De Duitser lag onder vuur na een onderzoek van NOS Sport rond zijn handelen bij de transfer van de Kroaat Borna Sosa.

Ook Pier Eringa vertrok bij de Amsterdammers als voorzitter van de raad van commissarissen. Michael van Praag volgde hem op als voorzitter.

Slechte seizoenstart

Sportief gezien beleefde Ajax de slechtste seizoenstart sinds 1964. De Amsterdammers waren zelfs even terug te vinden op de laatste plaats, maar zijn inmiddels weer opgeklommen naar de vijfde plaats.