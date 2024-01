Vrieskou breekt spoor bij Meppel, treinverkeer van en naar het noorden beperkt

Het treinverkeer tussen Zwolle en het noorden van het land is de rest van de dag ernstig beperkt door een defect stuk spoor tussen Meppel en Zwolle. Er rijden veel minder treinen en de treinen die wel rijden moeten een maximumsnelheid aanhouden van 10 kilometer per uur op het defecte stuk spoor.

"Als het heel koud is, krimpen de spoorstaven een heel klein beetje", zegt een woordvoerder van ProRail bij RTV Drenthe over het defecte spoor. "Dan kan er een soort breukje ontstaan. Dat is hier nu ook het geval." Een rail of spoorstaaf is een stalen staaf waarover de wielen van de trein rijden. Het komt zelden voor dat die breekt, maar in dit geval heeft het grote gevolgen voor het treinverkeer.

Nu er nauwelijks treinen kunnen rijden tussen Meppel en Zwolle is het treinverkeer tussen het noorden en midden van het land ernstig beperkt. ProRail kan niet eerder dan vannacht, als er geen treinen rijden, beginnen met de herstelwerkzaamheden.

Meppel als flessenhals

Het probleem van Meppel als 'flessenhals' in het treinverkeer tussen het noorden en de rest van Nederland is niet onbekend. Zelfs als er geen sprake is van een defect spoor, rijden er gemiddeld negen uur per week geen of flink vertraagde treinen op het traject, berekende ProRail eerder. Het 'krappe' station Meppel heeft simpelweg geen plaats voor alle intercity's en sprinters die er doorheen moeten.

Er zijn plannen om station Meppel uit te breiden met een vierde perron en de spoorlijn tussen Meppel en Zwolle aan te passen. Daarmee komen er meer 'uitwijkmogelijkheden' en zou ook ruimte ontstaan voor vier in plaats van de huidige drie intercity's per uur tussen Zwolle, Assen en Groningen. Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor een deel van het project, maar dat bedrag is bij lange na niet toereikend.

Toch gaan de kosten in dit geval voor de baat uit, zei ProRail-regiodirecteur Danou Veenhof eerder: "Er is altijd de eeuwige discussie of economische ontwikkeling eerst moet en de aanleg van infrastructuur daarna, of dat infrastructuur eerst moet en dat weer zorgt voor economische ontwikkeling. Wij geloven dat laatste."

Lelylijn

Er wordt ook al jaren gesproken over een alternatief voor de flessenhals bij Meppel: de Lelylijn. Daarvoor wordt het spoor doorgetrokken van Lelystad naar Groningen via Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Sinds kort wordt onderzocht of die Lelylijn ook via de Afsluitdijk zou kunnen lopen. Met die Lelylijn zou een tweede spoorverbinding tussen het westen en het noorden van het land ontstaan.

Het inmiddels demissionaire kabinet had de Lelylijn in het regeerakkoord staan, maar heeft er geen besluit over genomen. Vorig jaar december besloot de EU om de Lelylijn op te nemen als 'essentiële spoorverbinding' binnen het Europese spoornetwerk. Concreet betekent dit dat Nederland opdracht heeft gekregen om de nieuwe spoorlijn uiterlijk in het jaar 2050 te realiseren.