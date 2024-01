Klachten maar Flevoland beboet busvervoerder niet: 'We moeten met elkaar door'

Hoewel het klachten regent over streekvervoerder EBS in Flevoland, grijpt de provincie niet in. Er wordt geen boete opgelegd, ook al komen veel bussen te laat of zelfs helemaal niet.

"We moeten nog 12 jaar met elkaar door", zegt gedeputeerde Jan de Reus bij Omroep Flevoland. Hij wijst erop dat EBS niet betaald krijgt voor niet-gereden busritten.

Bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2023 nam EBS het busvervoer in de provincie Flevoland (met uitzondering van de regio Almere) over van Connexxion en Arriva.

Topje van de ijsberg

Vrijwel meteen begonnen de klachten binnen te stromen. Het zijn er nu vijftig. "Het topje van de ijsberg. We hebben nog nooit zoveel klachten binnengekregen over het busvervoer als nu", zegt Misja Speur van reizigersorganisatie Rover. Volgens hem gaan de klachten vooral over uitval van bussen, aansluitingen die niet kloppen en/of late bussen die niet rijden.

Speur noemt het uitzonderlijk dat er zoveel klachten binnenkomen vlak na een wisseling van streekvervoerders. "Bij elke wisseling van maatschappijen krijg je wel een paar klachten binnen, maar dit is ongekend."

EBS trekt het boetekleed aan. "Excuus, want dit is natuurlijk niet de kwaliteit die een reiziger mag verwachten", aldus woordvoerder Jasper Vermeer. Hij wijst op een tekort aan personeel. Volgens Vermeer was dat niet te voorzien toen EBS met de nieuwe dienstregeling begon.

Eerder beloofde de vervoerder om juist tien procent meer bussen te laten rijden in Flevoland én een aantal nieuwe routes te rijden. Vermeer zegt nu "flink" in te zetten op de werving van nieuw personeel. "EBS probeert de dienstregeling elke week een stapje beter te maken", stelt hij.

Ook in de Zaanstreek

De problemen bij EBS blijven niet beperkt tot Flevoland. Ook in de Zaanstreek regent het klachten, nu het bedrijf daar sinds een maand rijdt. Bussen komen te vaak te laat, rijden niet of rijden andere routes, aldus een woordvoerder van de Vervoerregio Amsterdam bij NH. De vervoerregio legt EBS een boete op. De hoogte ervan is nog niet duidelijk, maar het bedrag kan kan oplopen tot twee miljoen euro.

Maar de provincie Flevoland legt dus (voorlopig) geen boete op, ook al komt EBS z'n beloftes niet na. Gedeputeerde De Reus blijft er ook bij dat de keus voor EBS een goede is geweest. Hij vindt het contract dat de provincie heeft gesloten beter dan met de vorige vervoerders.

Misja Speur van Rover hoopt vooral dat EBS geen mensen in de kou meer laat staan en heeft contact opgenomen met de vervoerder. "Ik heb gezegd, kijk naar wat er uitvalt, zorg ervoor dat mensen in ieder geval thuis kunnen komen en laat niet opeens een uur van tevoren de laatste bus vervallen want dan kunnen mensen niks meer plannen."