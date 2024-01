Voetballer El Ghazi en Mainz komen niet tot schikking over ontslag

Voetballer Anwar El Ghazi en zijn voormalige club FSV Mainz 05 uit Duitsland zijn er woensdag bij een bemiddelingszitting niet in geslaagd een schikking te treffen in het conflict over zijn ontslag. Op 19 juni staan de partijen daardoor weer tegenover elkaar bij de rechter.

De 28-jarige aanvaller werd in november vorig jaar ontslagen bij de Bundesligaclub, nadat hij zich op sociale media had uitgelaten over de oorlog tussen Hamas en Israël.

El Ghazi schreef toen "from the river to the sea, Palestine will be free". Dat is een leus die onder meer door Hamas wordt gevoerd. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de leus betiteld als een oproep tot geweld.

Boete van 500.000 euro

Volgens zijn advocaat loopt El Ghazi 150.000 euro per maand mis door het ontslag op staande voet. Mainz zegt juist dat het ruim een half miljoen euro van de voetballer wil terugzien voor een aantal overtredingen van de clubreglementen.

Volgens Duitse media wil Mainz het geld terug van de tekenbonus van El Ghazi, die afgelopen zomer van PSV naar Duitsland verhuisde. De club legde hem eerder ook een geldboete op.

Correspondent Charlotte Waaijers vertelde op 5 november in de uitzending van Studio Voetbal over situatie van Anwar El Ghazi bij Mainz: