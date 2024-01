Vanavond op tv: Mag een ambtenaar zijn mening uiten? • Schaatskoorts • China versus het Westen

Ambtenaren spreken zich uit over politieke kwesties

Ambtenaren van de provincie Friesland zijn op de vingers getikt nadat ze een brandbrief over de in hun ogen 'te trage aanpak' van de klimaatcrisis hadden ondertekend. Gedeputeerde Staten van Friesland vindt dat ze niet naar buiten mogen treden met hun persoonlijke mening.

Er is de laatste tijd meer protest van ambetnaren: in november gingen 40 Amsterdamse ambtenaren de straat op na de verkiezingswinst van de PVV van Geert Wilders. En in december hielden ruim honderd rijksambtenaren in Den Haag een "stil protest" tegen het Nederlandse standpunt rond de oorlog tussen Israël en Hamas. Mogen ambtenaren zich uitspreken over beleid?