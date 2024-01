Geen wereldbeker BMX op Papendal dit seizoen: te dicht op de Spelen

De wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal van dit seizoen zijn geannuleerd. De organisatie vreesde op 22 en 23 juni, ruim een maand voor de Olympische Spelen, geen representatief deelnemersveld te kunnen verwelkomen.

"In eerste instantie hadden we nog het gevoel dat we een goede voorbereidingswedstrijd op de Spelen zouden zijn", vertelt Jochem Schellens, directeur van Papendal. "Maar nu we zien hoe het seizoen gaat verlopen, met World Cups in Nieuw-Zeeland en Australië, denken we dat veel toppers niet het vliegtuig naar Nederland gaan nemen."

Schellens: "En dan heb je de kans dat de top 32 van de wereld niet aan de start verschijnt." Papendal heeft wel de garantie gekregen dat er in 2025 ook weer een Nederlands wereldbekerweekend op de planning staat.

Zes in plaats van acht

Het BMX-seizoen bestaat nu uit zes in plaats van acht wereldbekerwedstrijden. Het seizoen begint met races in Nieuw-Zeeland op 10 en 11 februari. Daarna vliegen de BMX'ers naar Australië, om daar op 24 en 25 februari met elkaar de strijd aan te binden. Het slotweekend, 27 en 28 april, vindt plaats in Amerika.