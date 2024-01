Vijftien eredivisiespelers naar Afrika Cup en Azië Cup, Feyenoord mist er vier

Gisteren verstreek de deadline voor de Afrikaanse landen om hun selectie (die mag bestaan uit 23 tot 27 spelers) in te dienen. Gambia, met Feyenoord-aanvaller Minteh, diende als laatste zijn spelersgroep in.

In andere clubcompetities zullen overigens nog veel meer spelers gemist worden. Uit de Franse Ligue 1 werden liefst 62 spelers opgeroepen voor de twee eindtoernooien en uit de Engelse Premier League 55.

De spelers van de Nederlandse clubs zijn uiterlijk tot en met 11 februari niet beschikbaar. Dan staat de finale van de Afrika Cup in Ivoorkust op het programma. De finale van de Azië Cup is een dag eerder in Qatar.

Dat betekent dat bijvoorbeeld de spelers van Feyenoord in het slechtste geval vijf competitieduels en een bekerwedstrijd missen. Vlak voor de heenwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League (15 maart) zullen allen terug zijn.