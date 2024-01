Van Weyenberg minister van Financiën, Gräper staatssecretaris van Cultuur

D66'er Steven van Weyenberg wordt de nieuwe demissionair minister van Financiën. Van Weyenberg was sinds vorige maand staatssecretaris voor Cultuur en Media. Hij wordt in die functie opgevolgd door de Groningse oud-gedeputeerde Fleur Gräper.

Van Weyenberg komt op Financiën in de plaats van zijn partijgenoot Sigrid Kaag. Die verliet maandag het kabinet om VN-coördinator te worden. In die functie richt zij zich op de humanitaire hulp en wederopbouw van Gaza.

Jetten vicepremier

Haar taken als minister van Financiën werden de afgelopen dagen waargenomen door D66-leider en minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Die stopt nu bij Financiën. Hij blijft wel vicepremier.

Van Weyenberg volgde vorige maand Gunay Uslu op als staatssecretaris voor Cultuur en Media. Zij werd CEO van Corendon. Nu Van Weyenberg vertrekt als staatssecretaris, komt ook daar iemand anders: Fleur Gräper, ook van D66.

Van Weyenberg lang Kamerlid

Van Weyenberg zat eerder elf jaar in de Tweede Kamer. Hij hield zich daar onder meer bezig met Financiën en Sociale Zaken en was ook vicefractievoorzitter. In het vorige kabinet was hij enige tijd demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Van Weyenberg heeft economie en internationale betrekkingen gestudeerd. Voor hij Kamerlid werd, werkte hij lang als ambtenaar, onder meer op het ministerie van Economische Zaken.

Gräper was van 2015 tot 2023 lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. Ze had onder meer cultuur in haar portefeuille. Ook was ze ruim twee jaar voorzitter van D66. Gräper, die geschiedenis heeft gestudeerd, was verder onder meer campagneleider bij haar partij en secretaris van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland.