Marathonpeloton naar Noordlaren voor tweede wedstrijd op natuurijs

Het marathonpeloton verplaatst zich van Winterswijk naar Noordlaren, waar vanavond de tweede marathon op natuurijs van dit seizoen op de planning staat. Dat betekent dat Haaksbergen, dat gisteren net naast de eerste natuurijsmarathon greep, vooralsnog buiten de boot valt. Of er nog een derde marathon gehouden kan worden, is onduidelijk, omdat de temperaturen weer gaan stijgen.

Live bij de NOS De marathon in Noordlaren is live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app via een stream. De vrouwen beginnen om 19.00 uur, de mannenkoers start vervolgens om 20.15 uur.

Voor Noordlaren is het organiseren van een marathon op natuurijs niets nieuws. In het verleden werd daar meerdere keren de eerste natuurijsmarathon van het seizoen verreden, maar de Groningse plaats kon deze week niet meestrijden om de seizoensprimeur. De vorst in Noordlaren viel namelijk wat tegen. Natuurijscoördinator van de KNSB Geert-Jan Muskens oordeelde woensdagochtend dat het ijs inmiddels wel goed genoeg is voor een wedstrijd. Eerste in Winterswijk De primeur op natuurijs was dit jaar voor Winterswijk. Marijke Groenewoud en Harm Visser zetten die marathon op hun naam.